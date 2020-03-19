Москва, , 07:37 — REGNUM Россия к настоящему времени достигла полной продовольственной безопасности и сможет обеспечить себя продуктами в необходимом количестве, заявил 18 марта заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов в интервью «Парламентской газете».

«Даже если сейчас полностью остановить производство продуктов питания, то того, что накоплено, хватит, чтобы стране прожить не один месяц», — сказал сенатор.

Он добавил, что обстановка в России в связи с распространением коронавируса остаётся достаточно благополучной, поэтому государство сможет преодолеть новый вызов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца. В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что уже сейчас запаса продуктов по основным товарным группам хватит примерно на восемь недель.

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