Чебоксары, , 07:25 — REGNUM Индекс промышленного производства в Чувашии пошёл в рост. За два месяца промпроизводство подросло на 12,3% (в РФ — 2,2%), в том числе в обрабатывающих производствах рост составил 15,6%. Такие данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства в Чувашии составил 112,3%, в феврале по сравнению с январём — 114,4%, к уровню февраля 2019 года — 116,6%.

Что касается обрабатывающих производств, то за два месяца индекс составил 115,6%. В том числе в январе-феврале наибольший рост произошёл в производстве резиновых и пластмассовых изделий (индекс 145,6%), производстве электрооборудования (143,1%) и химической промышленности (138,2%). Наибольший спад за указанный период зарегистрирован в текстильной промышленности (индекс 81,9%), производстве бумаги и бумажных изделий (82,5%) и металлургии (86,5%).

Отметим, что в обрабатывающих производствах рост произошёл также в феврале: по сравнению с январём индекс составил 118,5%, к уровню февраля 2019 года — 118,3%.

Отметим, что в России промышленное производство в феврале 2020 года выросло на 3,3% по сравнению с февралем 2019 года. Рост в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2,2%.