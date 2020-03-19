Нью-Йорк, США, , 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.

Волатильность рубля, или изменчивости цены в указанном промежутке времени, по расчётам экономистов, составляет 24,9%. Опережает его по этому показателю только мексиканское песо с 26,5%.

Отмечается, что колебания цены рубля усилились на фоне пандемии нового коронавируса, срыва сделки ОПЕК+ и последовавшим за ним обвалом на фондовых рынках. Еще 30 декабря 2019 года по показателю волатильности российская валюта занимала шестое место в списке.

Ранее экономисты Bloomberg сделали прогноз относительно изменения ключевой ставки в России. По их мнению, Центробанк РФ на заседании 20 марта сохранит ключевую ставку неизменной (6%).

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