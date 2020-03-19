Омск, , 06:59 — REGNUM Цены на продовольствие в Омской области в связи с угрозой коронавируса будут жёстко контролироваться. Губернатор региона Александр Бурков призвал торговые сети не спекулировать на ситуации, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Жителей региона Бурков просит проявить мудрость и терпение и не поддаваться паническим настроениям.

«Обращаюсь к торговым сетям и частным предпринимателям, быть вместе с жителями Омской области. Не использовать ситуацию для спекуляции. За этим я лично прослежу», — заявил Бурков.

По его словам, продовольственные супермаркеты заполнены с запасом более чем на 40 дней. Тысячи тонн продукции размещены на оптовых базах. Кроме того, Омская область в состоянии обеспечить себя всеми основными продуктами питания.

На цены на продовольствие, которое производится на внутреннем рынке из собственного сырья, не могут также повлиять ни подорожавший доллар, ни подешевевшая нефть, подчеркнул губернатор. С теми, кто будет повышать цены, будут разбираться ФАС, правоохранительные органы, областное правительство.

«Уверен в том, что нынешние проблемы носят временный характер», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 марта в Омской области не было зарегистрировано ни одного подтверждённого случая коронавируса. В регионе введён режим повышенной готовности.

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