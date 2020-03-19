Нижний Новгород, , 06:58 — REGNUM В комитет по экологии и природопользованию Заксобрания Нижегородской области поступил законопроект, которым предлагается внести поправки в одну из статей областного закона «Об отходах производства и потребления». Если предложение будет одобрено, то нижегородских бизнесменов и иных юрлиц, чья хозяйственная деятельность предполагает появление ртутьсодержащих отходов, обяжут утилизировать их в специализированных организациях. Законопроект обнародован в базе нормативных актов, но пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в регионе за 2019 год было выявлено четыре несанкционированные свалки с ртутьсодержащими отходами объёмом по свыше 3 тыс. ламп каждое. Данные отходы имеют высокую токсичность.

«При попадании на обычный полигон бытовых отходов, ртуть будет вымываться дождями и попадать в почву, а дальше и в грунтовые воды. Таким образом, постепенно будет наноситься сильное вредное воздействие на окружающую среду», — отмечается в пояснительной записке и уточняется, что часто отравление происходит при вдыхании паров, к примеру, через разбитый термометр, где до двух грамм ртути, а «попадание всего одного грамма в организм вызовет сильнейшее отравление, а затем и летальный исход».

Авторы инициативы уточняют, что на сегодня подобные отходы по соглашению вывозят в Чувашию, Ивановскую и Ульяновскую области на обезвреживание, но учёт движения отходов не обеспечен, потому появляются опасные свалки.

Предлагается, обязать сами компании, что в результате своей деятельности получают ртутьсодержащие отходы, — осуществлять «их утилизацию в специализированных организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I — IV класса опасности».