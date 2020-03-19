Биробиджан, , 06:51 — REGNUM Правительство Еврейской АО рекомендовало торговым сетям региона создать запас продовольственных товаров на 60 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Власти Еврейской АО выразили готовность урегулировать все вопросы с поставщиками продовольствия и помочь предпринимателям со складскими помещениями.

Предприниматели на состоявшемся в правительстве региона совещании сообщили, что запас продовольствия имеется на три месяца, также в пути находятся вагоны с грузами, потому, проблем с продуктами в области не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ поручил регионам создать запас продовольствия на два месяца на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.