Гонконг, Китай, , 06:28 — REGNUM Падением котировок открылись в четверг, 19 марта, торги на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К середине утренней сессии индекс Hang Seng понизился на 897 до уровня 21 394 пункта. Таким образом, падение составило 4%. Достигнутый уровень Hang Seng является самым низким за последние четыре года.

В минус ушли практически все «голубые фишки», торгуемые на бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, при открытии торгов в пятницу, 13 марта, был побит рекорд самого сильного снижения этого индекса за последние десять лет — Hang Seng понизился, на 7,36% (1 789 пунктов) до уровня 22 519 пунктов.

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