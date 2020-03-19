Кемерово, , 06:11 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров договорились о перевозке более 53 млн тонн угля в восточном направлении в текущем году.

Напомним, 18 марта в Кузбасс прибыли первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, гедиректор РЖД Олег Белозёров и министр транспорта Евгений Дитрих.

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Во время совещания на шахте «Талдинская-Западная 1» Цивилёв и Белозеров подписали дополнительное соглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом угля на период 2019—2035 годы. Договор был подписан летом 2019 года на ПМЭФ.

«Наконец удалось договориться по соглашению по вывозу угля в восточном направлении. Это самое востребованное угольными компаниями направление, — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. — У нас с начала этого года там есть проседание по сравнению с прошлым годом. В примерном объёме уже накоплен с начала года 1 млн тонн. Договорились о том, что в ближайшее время оно будет компенсировано».

По словам Цивилёва, это соглашение — о вывозе из Кузбасса угля на восточный полигон — «первый шаг по совместному развитию, серьёзное компромиссное решение.»