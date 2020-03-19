Магадан, Магаданская область, , 05:00 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» с 1 апреля запускает рейсы по маршруту Владивосток-Магадан-Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба авиаперевозчика.

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Самолёты Boeing-737−700 и Sukhoi Superjet 100 будут летать два раза в неделю — по средам и субботам. Время полёта — три часа.

«Стоимость билетов — от 8 500 рублей без багажа и от 10 500 — с багажом. Для льготных категорий граждан субсидированный авиабилет предлагаем за 6 тыс. рублей туда-обратно», — пояснили в авиакомпании «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, АК «Якутия» с 17 марта приостановила перевозку домашних животных на всех рейсах из Якутска.