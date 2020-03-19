Зеленодольск, Татария, , 03:51 — REGNUM Арбитраж Татарии получил банкротный иск от управления ФНС России по республике, которое требует признать банкротом МУП «Городское зелёное хозяйство г. Зеленодольск». Иск из-за недочётов оставили без движения до 13 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 12 марта 2020 года. Сумма претензий — 686 688,87 рубля. 17 марта иск оставили без движения в том числе в связи с тем, что «не представлены доказательства направления заявления должнику».

Компания-ответчик была создана в марте 2009 года исполкомом Зеленодольского района. Уставный капитал — 300 тыс. рублей, директор с 2018 года — Елена Шишкина. МУП работает в сфере озеленения.

По открытым данным, предприятие выступало исполнителем по 43 государственным контрактам на сумму более 121,763 млн рублей и заказчиком почти по 40 контрактам. Среди клиентов МУП — исполкомы района и города, а также Свияжского сельского поселения и одна из местных школ. Например, в 2018 году с исполкомом района был подписан контракт стоимостью свыше 5,5 млн рублей на создание и содержание зеленых насаждений в городе Зеленодольске.