Фремонт, , 03:40 — REGNUM Американская компания Tesla уменьшит примерно на 75% численность рабочей смены на своём заводе во Фремонте, подчиняясь распоряжению властей округа о мерах по ограничению распространения коронавируса. Об этом 18 марта сообщает агентство Bloomberg.

По словам представителя окружной полиции округа Аламида (Калифорния) Рея Келли, у них состоялся разговор с руководством компании Tesla «в позитивном ключе», из которого следует, что компания намерена выполнить распоряжение местных властей и уменьшить численность рабочих, выходящих единовременно в смену на сборочном заводе во Фремонте, примерно с 10 тысяч до 2,5 тысяч человек.

Напомним, в округе Аламида по данным на 18 марта число заражённых новым коронавирусом превысило 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта, в связи с угрозой COVID-19, решение приостановить работу всех крытых торговых и развлекательных центров на своей территории приняли власти американских штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Коннектикут и Нью-Джерси.

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