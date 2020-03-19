Владивосток, , 03:21 — REGNUM В Арбитражный суд Приморского края обратилось ООО «Малиновская золоторудная компания», потребовавшая собственного банкротства. Иск пока не приняли и дата первого заседания неизвестна. Ранее эта же компания выступила кредиторам в деле о банкротстве другого приморского золотобытчика — АО «Приморзолото», которое имеет в ООО долю в 50%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 18 марта 2020 года. Сумма долгов, которые потянули золоторудную компанию на дно, пока неизвестна. Между тем в сентябре 2019 года арбитраж Хабаровского края выдал судебный приказ АО «Дальневосточное производственно-геологическое объединение» на взыскание с ООО свыше 130,7 тыс. рублей долга по договору на проведение лабораторных исследований в 2016 году. А в декабре 2019 года был удовлетворён иск департамента лесного хозяйства Приморского края о взыскании задолженности по договору аренды лесного участка в размере 1 063 672 рублей 98 копеек.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в сентябре 2009 года. Уставный капитал — минимальные 10 тыс. рублей. Директор с июля 2018 года — Виктор Захаров, владельцы ООО — Игорь Кругляков и АО «Приморзолото». Кругляков был в числе соучредителей «Союза машиностроителей России», который возглавляет руководитель Ростеха Сергей Чемезов. В состав союза также входят крупные бизнесмены сферы автопрома.