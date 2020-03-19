Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM Нью-Йоркская фондовая биржа из-за распространения коронавируса будет временно проводить торги только в электронном режиме начиная с 23 марта. Об этом 18 марта сообщается на сайте биржи.

«Торги полностью в электронном режиме начнутся при открытии сессии в понедельник», — говорится в сообщении.

Для недопущения распространения коронавируса среди персонала и инвесторов будут временно закрыты залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

По словам президента биржи Стейси Каннингэм, несмотря на то, что «залы Нью-Йоркской фондовой биржи имеют особое значение для эмитентов и инвесторов», обслуживаемые биржей рынки смогут полноценно функционировать и в электронном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на фондовых биржах США завершились 18 марта падением основных фондовых индексов на 5,5−7,8%.

Обвал на американских фондовых биржах продолжается на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

Читайте ранее в этом сюжете: В США биржи закрылись с резким падением индексов