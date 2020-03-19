Ашхабад, , 00:46 — REGNUM Авиакомпания «Турецкие авиалинии» отменила все рейсы из Турции в Туркмению. Об этом говорится в официальном сообщении турецкого посольства в Ашхабаде.

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Причиной послужило решение туркменских властей о перенаправлении прибывающих из-за рубежа самолетов из международного аэропорта столицы Туркмении в аэропорт города Туркменабата — для предотвращения проникновения в страну коронавирусной инфекции.

«В рамках этого решения отменены все запланированные рейсы до 2 апреля 2020 года, в том числе по маршруту Стамбул — Туркменабат — Стамбул, которые были запланированы авиакомпанией на 17 и 18 марта», — уточняет турецкое диппредставительство.

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