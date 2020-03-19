Санкт-Петербург, , 00:28 — REGNUM Авиакомпания «Россия» с 20 марта приостанавливает авиарейсы из Санкт-Петербурга в Лондон, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Сообщается, что полеты в Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться из Москвы. В частности, улететь в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби можно будет из столичного аэропорта «Шереметьево», терминала F. Рейсы из Санкт-Петербурга приостанавливаются на неопределенное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился ограничить авиарейсы в США, Великобританию и ОАЭ с 20 марта. Ограничения не затронут рейсы из Москвы, а также чартерные рейсы, предназначенные для вывоза граждан России из вышеупомянутых стран.

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