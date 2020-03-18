Ижевск, , 23:58 — REGNUM В Удмуртии начали работы по реконструкции последнего участка трассы на автодороге Орловский — граница с Кировской областью протяженностью 7,4 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Премьер-министр Ярослав Семёнов отметил, что в настоящее время при транспортировке продукции между регионами приходится делать крюк в 170 км.

При подготовке к проведению работ заготовлены все материалы, заключены контракты с подрядчиками, составлен чёткий график работы по неделям.

Непосредственно на объекте сейчас ведётся расчистка территории площадью 9 гектаров, началась замена водопропускных труб, с приходом тёплой погоды планируется начать строительство и укрепление кюветов.

Реконструкция участка трассы протяжённостью 23 км началась в 2017 году. Работы этого года полностью финансируются из бюджета республики на сумму 267 г млн рублей. Планируется, что объект будет сдан в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Удмуртии в 2020 году планируется реконструировать и отремонтировать около 300 км дорог. Сумма средств, выделяемых на дорожные работы, составит около 4 млрд рублей. Финансирование будет выделяться на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», региональную программу «Опорный план дорожной деятельности», на реконструкцию региональных трасс, а также на ремонты дорог в муниципальных образованиях в рамках субсидий.

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