Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Закрытие фондовых бирж в США сопровождалось ускорением падения индексов, показывают 18 марта данные торгов.

В частности, все основные фондовые индексы США за 18 марта показали среднее падение в интервале 5,5−7,8%.

При закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 6,29%, до 19 902,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 8,31%, до значения 6929,922 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 7,75%, достигнув отметки 2333,06 пункта.

Отмечается, что обвал на американских фондовых биржах продолжается на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

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