Вена, , 22:31 — REGNUM На 49 тысяч выросло за два дня число безработных в Австрии, сообщает 18 марта Австрийское агентство печати.

По данным главы австрийской биржи труда Йоханнеса Копфа, этот спад связан с ограничительными мерами, введёнными в стране из-за нового коронавируса.

Так, в стране перестали функционировать горнолыжные курорты и инфраструктурно связанные с ними рестораны и гостиницы. Остановлено строительство.

Капф «Рост [безработицы] в значительной степени можно объяснить досрочным завершением сезона в туризме и тем обстоятельством, что в настоящее время практически никто не приступает к новой работе».

Напомним, в Австрии число заражённых вирусом COVID-19 превышает 1,6 тыс. Пять человек умерли.

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