Вена, 18 марта 2020, 22:31 — REGNUM На 49 тысяч выросло за два дня число безработных в Австрии, сообщает 18 марта Австрийское агентство печати.
По данным главы австрийской биржи труда Йоханнеса Копфа, этот спад связан с ограничительными мерами, введёнными в стране из-за нового коронавируса.
Так, в стране перестали функционировать горнолыжные курорты и инфраструктурно связанные с ними рестораны и гостиницы. Остановлено строительство.
Напомним, в Австрии число заражённых вирусом COVID-19 превышает 1,6 тыс. Пять человек умерли.
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