Нью-Йорк, США, , 21:52 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит продолжают падать 18 марта после возобновления торгов, которые ранее останавливались из-за резкого падения.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 1999,78 пункта (9,42%), до 19 237,60 пункта. При этом минимум индекса уже составил 18 917,46 пункта.

Индекс S&P 500 к настоящему моменту опустился на 219,54 пункта (8,68%), до 2309,63 пункта, индекс Nasdaq упал на 542,43 пункта (7,40%), до 6792,35 пункта.

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