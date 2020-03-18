Псков, , 21:16 — REGNUM В магазинах Псковской области вырос оборот товаров первой необходимости и длительного хранения (соль, сахар, макароны, крупы, консервы), однако дефицита нет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено сегодня, 18 марта, на рабочей встрече председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева с представителями торговых сетей.

Особое внимание обращается на товары бакалейной группы и длительного хранения, из непродовольственных товаров — салфетки, туалетная бумага, антисептики. Представители ретейлеров отметили, что сейчас наблюдается повышенный спрос на бакалейную группу товаров, при этом запасы пополняются своевременно и ежедневно, осуществляется регулярная выкладка товаров на полки.

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«Сбои в поставках товаров также не наблюдаются, все заказы исполняются вовремя. В ближайшее время планируется нарастить запасы до двухмесячного объёма. Предпосылок к значительному повышению цен со стороны поставщиков не имеется», — отметили в пресс-службе региональной администрации.

Отметим, что в Пскове сегодня, 18 марта, прошёл рейд по торговым сетям региона с участием представителей власти и журналистов. Запасы продовольствия и товаров первой необходимости проверили после жалоб в соцсетях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ажиотажный спрос на ряд продуктов первой необходимости возник во многих регионах России и в мире на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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