Москва, , 20:23 — REGNUM Отсрочки по налогам в текущей ситуации необходимы для поддержания платежеспособности бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, управляющий партнёр юридической фирмы TAX COMPLIANCE Михаил Бегунов.

«Это касается компаний, которые потеряют больше всего денег из-за коронавируса (туристические и авиакомпании, перевозчики, сфера развлечений и т.д.). Поэтому предпринимаемые меры вполне оправданы, так как иначе будет неконтролируемый рост налоговой задолженности и закрытие многих компаний», — сказал Бегунов.

При этом, подчёркивает адвокат, рассрочка, предусмотренная НК РФ, предполагает начисление процентов, однако в данной ситуации «речь идет об отсутствии процентов в связи с форс-мажором в виде эпидемии»: «Для бизнеса это благоприятные условия, но для бюджета это означает потери, которые могут превысить 200 млрд рублей».