Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Из-за проблем с коронавирусом в США не будет такой безработицы, как в годы Великой депрессии, сообщил 18 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

Комментируя заявление американского министра финансов Стивена Мнучина о риске получить уровень безработицы из-за эпидемии вируса COVID-19 на уровне безработицы периода Великой депрессии, глава Штатов заявил:

«Мы даже и близко не подходим к этому».

По его словам, в США в сложившихся условиях начнёт действовать закон о производстве продукции военного назначения времён Корейской войны. Трамп собирается сегодня, 18 марта, подписать соответствующий указ.

Это позволит властям страны нарастить производство необходимой продукции, поскольку речь идёт об интересах национальной безопасности.

Закон в условиях пандемии можно и нужно задействовать, отмечает Трамп. Это поможет решить, в том числе, проблему безработицы.

Отметим, что этот закон, действовавший во времена Корейской войны, в которой США поддерживали Южную Корею, позволят властям контролировать гражданскую экономику, перераспределять ресурсы и взять под контроль цены.

Читайте ранее в этом сюжете: Работа на дому довела до дефицита ноутбуков в США