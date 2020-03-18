Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Повальный переход на дистанционный формат работы в США вызвал дефицит ноутбуков, пишет 18 марта The Wall Street Journal.

Отмечается, что растёт спрос и на другую оргтехнику, а также на смартфоны. Ожидается, что спрос на эту продукцию будет только расти.

Напомним, в мире число заразившихся новым коронавирусом превысило 200 тысяч. В США COVID-19-инфицированных больше шести с половиной тысяч.

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