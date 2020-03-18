Анкара, 18 марта 2020, 19:48 — REGNUM Налог на проживание в отелях Турции не будет введён до ноября 2020 года, сообщил 18 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Также откладывается до сентября 2020 г. налог с доходов, связанных с арендой отелей. Эти меры приняты в связи с распространением нового коронавируса и падением спроса на гостиницы.
Напомним, указ о налоге на проживание в отелях турецкие власти приняли в конце минувшего года, когда ещё не было эпидемии COVID-19. Сейчас в Турции 98 человек заражены новым вирусом.
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