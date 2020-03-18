Анкара, , 19:48 — REGNUM Налог на проживание в отелях Турции не будет введён до ноября 2020 года, сообщил 18 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган «Мы не будем вводить до ноября налог на проживание».

Также откладывается до сентября 2020 г. налог с доходов, связанных с арендой отелей. Эти меры приняты в связи с распространением нового коронавируса и падением спроса на гостиницы.

Напомним, указ о налоге на проживание в отелях турецкие власти приняли в конце минувшего года, когда ещё не было эпидемии COVID-19. Сейчас в Турции 98 человек заражены новым вирусом.

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