Рига, , 19:34 — REGNUM Экономическая рецессия неизбежна во многих странах Европы из-за вспышки коронавируса. Об этом, как пишет портал Nra. lv, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), латышский политик Валдис Домбровский.

«Тяжесть ситуации зависит от того, с какой скоростью удастся преодолеть эпидемию коронавируса, поэтому пока точные прогнозы давать нельзя», — отметил Домбровский.

По его мнению, странам ЕС нужно сосредоточиться на сохранении рабочих мест. Он отметил, что дополнительные средства, которые государствам придётся направить на поддержку бизнеса и на социальные нужды в условиях пандемии, не будут рассматриваться ЕК как нарушение фискальной дисциплины.

Таким образом, отметил он, у правительств страны ЕС есть возможность напрямую поддержать бизнес, в том числе авиакомпании.