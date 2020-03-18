Тегеран, , 21:30 — REGNUM 18 марта президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что в течение текущего иранского года (с 21 марта 2019 г.) экономика Ирана испытывала рост без какой-либо зависимости от продажи нефти, хотя страна находилась под максимально возможным давлением ещё с мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Рухани сделал это замечание по завершении последнего заседания кабинета министров в иранском году, который должен завершиться 19 марта 2020 года. По его словам, несмотря на давление, оказываемое на людей, экономику и нефтяную промышленность, Ирану впервые удалось осуществить эффективный контроль, не используя нефтяные деньги.

Президент также отметил, что в течение первых трех кварталов иранского года экономический рост был положительным. Он выразил надежду, что и в последнем квартале в стране будет наблюдаться такой же рост.

«Иран также сумел снизить точечную инфляцию с 52% до 25%, а правительство увеличило зарплаты на 20%», — заявил Рухани.

Поздравляя иранский народ с наступающим Новым годом, он выразил сожаление по поводу утраты целого ряда дорогих народу людей.

Анализируя политическое развитие в течение года, президент ИРИ отметил, что Иран сократил обязательства по ядерной сделке в ответ на действия тех стран, которые не смогли выполнить свои обязательства. Сейчас ядерная деятельность ведется без каких-либо ограничений.