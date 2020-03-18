Москва, , 19:29 — REGNUM Объявлены имена 30 победителей специализации «Финансы и технологии» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

16 человек представляют Москву, два — Свердловскую область, по одному человеку — Московскую, Воронежскую, Рязанскую, Ивановскую, Самарскую, Волгоградскую области, Санкт-Петербург и Приморский край, Мордовию, Татарстан, Крым и Кабардино-Балкарию. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Финансы и технологии» приняли участие 198 участников из 47 регионов России. Оценочные мероприятия проходили 16−17 марта в Московской области в Корпоративном Университете Сбербанка.

«Этот трек был экспериментом, который удался. Мы смогли собрать вместе людей, обладающих как глубокими финансовыми знаниями, так и владеющих технологиями, хорошо понимающих тренды современного мира. Из 30 победителей специализации 20 конкурсантов представляют ЦФО, ещё 3 — ПФО, СЗФО — 1, ЮФО — 2, ДФО — 1, УФО — 2, СКФО — 1. То есть в победителях у нас представители почти всех округов России. И это очень хороший показатель», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Полуфинал и финал специализации «Финансы и технологии» проходили 15−17 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах.

Запуск специализации «Финансы и технологии» обусловлен задачей цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Среди участников конкурса отобраны управленцы, способные стать лидерами цифровой трансформации. Большинство из них — представители банков, финансовых организаций и компаний, связанных с информационными технологиями. Но есть и представители энергетики, нефтепереработки, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Из 100 финалистов 52 конкурсанта представляют ЦФО, 10 человек — ЮФО, 4 — УФО, 6 — СФО, 2 — СКФО, 10 — СЗФО, 13 — ПФО, а также 3 — ДФО.

Финалистами специализации стали 92 мужчины и 8 женщин. Победителями специализации стали 2 женщины: Екатерина Вайнберг из Москвы, а также самая молодая участница специализации — 24-летняя Алина Дунаева из Иваново.

17 финалистов имеют управленческий опыт от 2 до 5 лет, 42 финалиста — от 5 до 10 лет, 41 — опыт управления более 10 лет.

36 финалистов руководят коллективом до 10 человек, ещё 36 — от 11 до 50 человек. У 13 финалистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 11 — от 101 до 500 работников, у 1 — от 501 до 1000 работников, а у 3 финалистов в подчинении более 1000 сотрудников.

Финалисты конкурса «Лидеры России» по специализации «Финансы и технологии» получат: образовательные гранты на программы Корпоративного университета Сбербанка на выбор: по технологиям, цифровым и софт-навыкам; карьерное консультирование от сертифицированных карьерных коучей Сбербанка.

Победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Финансы и технологии» получат возможность: пройти обучение по Программе развития цифровых навыков Корпоративного университета Сбербанка; получить назначения на позиции управленческого уровня внутри Сбербанка: в Центральном аппарате, в Территориальных банках и в компаниях экосистемы; получить в наставники: президента, председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, а также ведущих топ-менеджеров Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему (1 год наставничества).

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