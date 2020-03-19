Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 19 марта, Госдума в третьем чтении намерена принять пакет законопроектов, составляющий так называемый «инвестиционный кодекс», сообщает ИА REGNUM.

Законопроекты были призваны создать предсказуемые и благоприятные условия работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов через стабилизационную оговорку, снятие инфраструктурных ограничений внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов.

«После первого чтения законопроекта были исключены вызывающие наиболее серьезные возражения положения, максимально сняты разногласия и учтены принципиальные замечания», — заверил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Утверждаются пороги инвестиций в различные сферы. Предполагается формирование электронного реестра мер господдержки — так называемого «инвестиционного навигатора».

Установлен перечень отраслей, где соглашения о СЗПК невозможны: нефте‑ и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность, Однако ограничения не применяются к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, модернизация, реконструкция административно-деловых и торговых центров, (комплексов), жилых домов, а также оптовая и розничная торговля.

Еще один законопроект касается налоговых льгот и преференций.

«Я бы отметил важнейшее обстоятельство для тех, кто решит воспользоваться этой возможностью: это стабильность налоговых условий, то, что в налоговом праве исторически называется таким ласковым словом «дедушкина оговорка». Сегодня она самостоятельно прописана для этого режима в Налоговом кодексе и гарантирует неизменность налоговых условий», — подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Пакет законопроектов о защите инвестиций Госдума приняла во II чтении