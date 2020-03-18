Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Девять компаний подпали под очередные антииранские санкции США, сообщает 18 марта пресс-служба Госдепа.

Очередные санкции введены в отношении компаний, причастных к операциям с иранской нефтью. Среди них — шесть китайских компаний, а также SPI International Proprietary Limited (ЮАР). Есть в списке и компании из Ирана.

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Напомним, США вводят санкции не только против компаний из Ирана, но и против тех, кто участвует в торговле иранской нефтью. Американцы утверждают, что торговля с Ираном противозаконна.

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