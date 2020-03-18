Киев, , 18:37 — REGNUM Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,27 грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Относительно курса на сегодня, 18 марта, гривна упала на 21 копейку.

При этом стоимость доллара США в обменных пунктах составляет 28,5 — 29 грн.

«Доллар США неудержимо летит вверх, хотя Нацбанк продал $1,5 млрд. с 10 марта для сдерживания девальвации гривны», — комментирует ситуацию экономист Александр Гончаров.

Он отмечает, что крупнейший банк страны, государственный Приватбанк с сегодняшнего дня будет проводить валютообменные операции с физлицами лишь в безналичном формате, наличную валюту в кассах банка смогут получить только владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается.

«Дикая погоня за наличными долларами и евро только ускоряется! Одними монетарными методами Нацбанка с этой паникой не справится. Нужны комплексные решения Кабмина и госрегуляторов», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что Нацбанк объясняет пике гривны тем обстоятельством, что из-за коронавирусного кризиса в страну пока невозможно ввести наличный доллар. Регулятор предлагает украинцам не паниковать и подождать, пока не будет реализована резервная схема доставки валюты. Однако с такой позицией согласны далеко не все эксперты — многие в жестких выражениях раскритиковали позицию НБУ.