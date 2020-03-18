Киров, Калужская область, 18 марта 2020, 19:08 — REGNUM В Калужской области просроченная задолженность по заработной плате составляла на 1 февраля 23 млн 800 тыс. рублей, по сравнению с январём она увеличилась на 2 млн 425 тыс. рублей или на 11,3%, сообщает 18 марта корреспондент ИА REGNUM по информации Калугастата.
Долги по заплате имелись на начало февраля в муниципальном образовании городе Киров и Кировский район (57,8% от общей суммы задолженности) и в Калуге (42,2%). 219 человек организации не выплатили долги по зарплате.
Читайте ранее в этом сюжете: Работникам «Калужской Нивы» выплатили 5 млн рублей долгов по зарплате