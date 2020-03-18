Киров, Калужская область, , 19:08 — REGNUM В Калужской области просроченная задолженность по заработной плате составляла на 1 февраля 23 млн 800 тыс. рублей, по сравнению с январём она увеличилась на 2 млн 425 тыс. рублей или на 11,3%, сообщает 18 марта корреспондент ИА REGNUM по информации Калугастата.

Долги по заплате имелись на начало февраля в муниципальном образовании городе Киров и Кировский район (57,8% от общей суммы задолженности) и в Калуге (42,2%). 219 человек организации не выплатили долги по зарплате.

«Задолженность по заработной плате складывалась из-за недовыплат из собственных средств организаций и наблюдалась в организациях обрабатывающих видов деятельности», — подчеркнулись в областном статистическом ведомстве.

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