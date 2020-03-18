Москва, , 17:58 — REGNUM С 18 марта в 19 регионах страны в качестве временной меры полностью закрыты центры обслуживания клиентов и центры обслуживания потребителей ГК «Россети», с 19 марта временно прекратят работу центры ещё в 8 регионах. При этом практически весь функционал клиентских центров будет реализовываться удаленно, в онлайн-режиме, благодаря заранее созданной цифровой инфраструктуре.

На протяжении нескольких лет в «Россетях» уделяли особое внимание ускоренному развитию потребительских Интернет-сервисов, как одному из ключевых направлений реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030». Соответствующие инструменты уже разработаны и успешно внедрены во всех дочерних распределительных сетевых организациях.

Как напоминают энергетики в своем официальном сообщении, связаться с ними можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети — личный кабинет», доступное пользователям Android и IOs, специализированный сервисный портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Существующие цифровые инструменты позволяют взаимодействовать с потребителями по таким вопросам, как технологическое присоединение, увеличение и перераспределение мощности, прием жалоб на низкое качество или полное отсутствие электроснабжения.

Благодаря заранее внедренным интернет-решениям, после временного закрытия клиентских центров компании группы «Россети» продолжают своевременно оказывать все клиентские услуги. Документы, которые сетевые организации должны вернуть клиентам по уже обработанным заявкам, будут доставлены либо в электронном виде через личные кабинеты, либо по почте.