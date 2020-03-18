Москва, , 17:52 — REGNUM Развитие мировой ситуации на фоне эпидемии коронавируса полностью укладывается в логику интересов мировых финансовых элит, которые давно ищут механизм разрешения накопившихся предкризисных проблем в экономике. Об этом 18 марта заявил генеральный директор Института ЕАЭСВладимир Лепехинна телеканале «Россия 24».

«Это те планы, которые сегодня вынашивают финансовые круги, а именно перезагрузка экономики — то есть сначала создать некие форс-мажорные обстоятельства, причём в конкретных странах приостановить экономику, вздуть финансовые пузыри и тем самым решить проблему с кризисом перепроизводства», — заявил Лепехин.

«Международный валютный фонд использует все инструменты для того, чтобы как раз эту задачу решить», — заявил Лепехин.