Москва, , 17:48 — REGNUM Если ситуация с коронавирусом в Европе и в США будет развиваться по плохому и затяжному сценарию и не пойдёт на спад до лета 2020 года, то есть риск наступления глобального экономического спада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Может быть, этот спад будет не очень глубокий, но если ситуация не нормализуется, то он будет, — сказал экономист. — Начнутся такие вещи, как банкротство банков, банкротство компаний. Эта цепная реакция продлит ситуацию, и выход из неё будет уже только в 2021 году».

При этом экономист подчеркнул, что если нынешняя ситуация не спровоцирует глобальный спад в мировой экономике, то постепенно спрос на нефть будет восстанавливаться. В противном случае мир и РФ столкнутся с неизбежным сокращением жизненного уровня, и несмотря на оптимистические заявления правительства РФ, возникнут сложности с реализацией национальных проектов. Однако, по мнению Колганова, возможно, что ситуация будет обратной и правительство, напротив, будет стараться активизировать реализацию национальных проектов, чтобы стимулировать экономическое развитие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что при самом негативном сценарии нефть подешевеет ниже 20 долларов за баррель, а доллар США вырастет до 100 рублей.