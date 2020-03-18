Минск, 18 марта 2020, 17:41 — REGNUM В Белоруссии власти ввели ограничения на снятие наличных денег в банках. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает БЕЛТА.
Напомним, что экономическая ситуация в Белоруссии была непростой весь 2019 год. К концу 2019 года Белоруссия не смогла договориться о поставках нефти по льготным ценам с Россией.
Однако удар коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру уже привел к глобальному экономическому спаду.
Россия закрыла границу с Белоруссией для пересечения ее гражданами. Движение товаров продолжается.