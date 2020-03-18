Москва, 18 марта 2020, 17:20 — REGNUM Даже при падении нефтяных цен сильно ниже 30 долларов за баррель доллар не подорожает до 100 рублей, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который предположил, что при самом негативном сценарии доллар может подорожать до 100 рублей.
Как пояснил Колганов, располагая большими валютными запасами, власти РФ могут продавать их и получать большую рублёвую массу, что в какой-то степени компенсирует недобор нефтяных доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Грефа, при самом негативном сценарии нефть упадёт ниже $20 за баррель, а доллар США поднимется до 100 рублей.