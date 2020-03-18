Москва, , 17:20 — REGNUM Даже при падении нефтяных цен сильно ниже 30 долларов за баррель доллар не подорожает до 100 рублей, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который предположил, что при самом негативном сценарии доллар может подорожать до 100 рублей.

«Хотя значения в 80 рублей и больше вполне возможны, — сказал экономист. — Конечно, нельзя исключить кратковременные спекулятивные скачки. Разумеется, для российской экономики будет очень неприятно, если доллар будет стоить 80 или 90 рублей. Это будет означать удорожание импорта, от которого мы зависим довольно сильно. Мы покупаем за рубежом довольно большое количество различного рода материалов, комплектующих изделий и продукции высокой степени переработки (в том числе машиностроительной). Много в РФ и импортных потребительских товаров. Поэтому это для нас неприятная ситуация, и она может давить на цены внутри страны. Но тем не менее так как у нас есть значительные валютные резервы, эта ситуация для правительства выглядит не столь страшно».

Как пояснил Колганов, располагая большими валютными запасами, власти РФ могут продавать их и получать большую рублёвую массу, что в какой-то степени компенсирует недобор нефтяных доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Грефа, при самом негативном сценарии нефть упадёт ниже $20 за баррель, а доллар США поднимется до 100 рублей.