Курган, , 17:19 — REGNUM Курганская область в мае отправит заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на трёх промышленных площадках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Зауралья Вадима Шумкова.

Особую экономическую зону создадут на площадях Курганского завода колесных тягачей, прессово-сборочного завода «Курганмашзавода» и Курганского арматурного завода «Икар». ОЭЗ обойдётся в 419 млн рублей и предполагает создание более 2,5 тыс. рабочих мест.

Тарифы на аренду помещений в ОЭЗ будут ниже среднерыночных, как и стоимость энерго‑ и теплоносителей, водоснабжения и водоотведения. Одним из преимуществ ОЭЗ является то, что площадка подключена ко всем коммуникациям, а также имеет подъездные железнодорожные пути. Что даёт преимущества будущим резидентам ОЭЗ, отмечает глава региона.