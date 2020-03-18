Рига, , 17:01 — REGNUM Предприятие общественного питания «Лидо», самая крупная сеть латышской национальной кухни, временно приостанавливает деятельность из-за коронавируса. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщила представитель компании Надина Эрдмане.

По ее словам, рестораны и магазины быстрого питания «Лидо» обслуживали по 20 000 — 30 000 человек в день.

«В этих условиях компания не способна обеспечить надлежащие нормы безопасности для своих сотрудников, чтобы уберечь их от возможного заражения коронавирусом, — сказала она. — Закрытие ресторанов безусловно скажется на финансовом положении предприятия, имеющего кредитные обязательства».

Эрдмане добавила, что продукты, производимые компанией, будут распространяться среди сотрудников предприятия, чтобы позволить дать им возможность соблюдать карантин, к которому призывает правительство.

Отметим, что компания «Лидо» в сфере общественного питания работала в Латвии с 1987 года.