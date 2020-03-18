Москва, , 16:56 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в феврале снизились на 0,5% после роста на 0,9% в январе, в годовом выражении показатель снизился на 1,2%. Такие данные приводит 18 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В феврале в добыче полезных ископаемых цены на янтарь снизились на 42%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля — на 6,4%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ — на 6,3%.

При этом цены на асбест выросли на 23,3%, огнеупорные глины — на 6,9%, прочие глины — на 9,7%, гранит, песчаник и прочий камень для памятников и строительства — на 5,9%.

В обрабатывающих производствах отмечено существенное увеличение цен на цементы — на 16,3%, искусственный корунд — на 13,1%, гашеную (гидратную) известь — на 12%, стекловолокно — на 10,1%, огнеупорные изделия — на 9,2%.

В металлургическом производстве на 11,4% подорожали хром и изделия из него, сплавы на основе хрома и порошки, на 11,1% — необработанный титан, на 8,7% — ферромолибден, на 8,4% — прочие промежуточные продукты металлургии никеля.

При этом услуги по производству изделий из драгоценных металлов подешевели на 18,1%, бесшовные стальные трубы для нефте‑ и газопроводов — на 6,6%, необработанный цинк — на 6,3%, необработанная рафинированная медь — на 5,7%.