Москва, 18 марта 2020, 16:52 — REGNUM Если цена на нефть и упадёт ниже 30 долларов за баррель, то долго на этом уровне она продержаться не сможет и снова подрастёт, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который допустил, что при самом негативном сценарии нефть может подешеветь до 30 долларов за баррель и ниже.
При этом он подчеркнул, что панические новости различного рода, связанные с коронавирусом и с общим замедлением мировой экономики будут давить на рынок в сторону просадок цены на нефть.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Грефа, при самом негативном сценарии нефть упадет ниже $20 за баррель.