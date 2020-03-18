Москва, , 16:52 — REGNUM Если цена на нефть и упадёт ниже 30 долларов за баррель, то долго на этом уровне она продержаться не сможет и снова подрастёт, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который допустил, что при самом негативном сценарии нефть может подешеветь до 30 долларов за баррель и ниже.

«Я не исключаю, что возможно кратковременное спекулятивное падение цены, — сказал Колганов. — Значительно ниже 30 долларов за баррель нефти. Но именно кратковременно. Устойчиво на таком уровне она держаться не может, потому что реализации нефти по таким ценам не выгодна абсолютно всем игрокам на нефтяном рынке. Они просто не будут по таким ценам продавать, что бы ни случилось на бирже. И цена будет возвращаться к более реалистичным значениям, соответствующим балансу спроса и предложения на рынке».

При этом он подчеркнул, что панические новости различного рода, связанные с коронавирусом и с общим замедлением мировой экономики будут давить на рынок в сторону просадок цены на нефть.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Грефа, при самом негативном сценарии нефть упадет ниже $20 за баррель.