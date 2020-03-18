Ярославль, 18 марта 2020, 16:53 — REGNUM Мэрия Ярославля не готова отменять или снижать арендную плату для бизнеса из-за коронавируса. Об этом на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля сказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Асриянц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутаты спросили его, может ли мэрия поддержать бизнесменов, оказавшихся в трудном положении из-за эпидемии коронавируса. Александр Асриянц сказал, что это возможно лишь в том случае, если в стране будет объявлено чрезвычайное положение указом президента. В иных случаях оснований для отмены арендной платы или снижения ее нет.