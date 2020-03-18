Москва, , 16:37 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 11 по 16 марта выросли в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала марта, согласно оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 1%.

За последнюю неделю цены на пшено снизились на 0,5%, баранину, мороженую рыбу, рис и печенье — на 0,1%.

Одновременно с этим сахар-песок подорожал на 1,7%, маргарин — на 0,4%, варёная колбаса и чай — на 0,3%, молоко, сычужные сыры, сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, макаронные изделия и гречневая крупа — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом помидоры стали дороже на 2,5%, морковь — на 1,6%, репчатый лук — на 0,7%, картофель, белокочанная капуста и яблоки — на 0,1−0,3%. В то же время огурцы подешевели на 4,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.