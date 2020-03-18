Москва, , 16:36 — REGNUM Увеличение поставок в Венгрию российского газа до 4,2 млрд кубометров в год запросили венгерские власти, сообщил 18 марта глава МИД этой страны Петер Сийярто.

Это заявление Сийярто сделал на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По словам венгерского министра, для Будапешта энергетика — это «критически важная с точки зрения обеспечения энергоснабжением» страны сфера.

На нынешних переговорах с Москвой венгры закрепили договорённость с Газпромом о приобретении 2,2 млрд кубометров газа. Этот объём является достаточным, но Венгрия хотела бы его нарастить.

Сийярто «Закреплена договорённость и о поставках полутора миллиардов кубометров газа с прицелом уже на предстоящий год. Более того, мы начали переговоры о наращивании этих объёмов до уровня 4,2 млрд кубометров».

Напомним, в 2018 г. Газпром поставил в Венгрию 7,6 млрд кубометров газа. С 1 января по 15 октября 2019 г. — 8,9 млрд кубометров газа.