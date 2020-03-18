Ярославль, , 16:32 — REGNUM Бюджет Ярославля не сэкономил в результате аномально теплой и бесснежной зимы. Такой вывод можно сделать из ответов мэра Ярославля Владимира Волкова на вопрос журналистов на пресс-конференции 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

Дело в том, что муниципальный контракт с принадлежащим мэрии МУП «Городское спецавтохозяйства» не предусматривает зависимость от объема работ. Предприятие получает деньги за содержание улиц вне зависимости от того, есть снег или нет.

«Техника для обработки города выходит, заправляется. Сотрудник, который сидит за рулем, либо чистит дорогу с лопатой, он получает зарплату вне зависимости от того, сильный идет снег или слабый», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам мэра Ярославля, от бесснежной зимы выиграл не бюджет города, а «Городское спецавтохозяйство». Экономия позволила ему заплатить долг за выкуп собственной базы и техники у предприятия-предшественника — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которое находится в процедуре банкротства. Мэрия долго не хотела оплачивать покупку, но не смогла доказать свою позицию в суде.

«Экономия, которая образовалась, нам позволила частично расплатиться с 50-миллионным долгом предприятия. Господь нас услышал. Это позволило сделать запасы по запчастям, по реагентам. Все, что зарабатывается, будет оставаться на предприятии для усиления материально — технической базы. Готовимся к следующему году», — рассказал Владимир Волков.

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