Курган, , 16:24 — REGNUM В Курганской области капитальный ремонт ограничит движение на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ремонтироваться будет участок с 183-го по 199-й км в Далматовской районе, а также с 293-го по 305-й км трассы в Каргапольском районе с 16 апреля по 20 октября 2020 года. На данных отрезках федеральной дороги будут введены ограничения в виде снижения скорости и реверса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области на ремонт федеральных автотрасс в 2020 году выделено почти 5 млрд рублей. На эти деньги приведут в норму 137 км дорог.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганская область получит 5 млрд рублей на ремонт федеральных трасс