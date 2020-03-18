Москва, , 16:13 — REGNUM На сегодняшний день в РФ у поставщиков хлеба и муки нет планов поднимать цены на эту продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщили в пресс-службе российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По её данным, дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов на фоне распространения коронавируса не предвидится.

«Минпромторг уже озвучил информацию о том, что торговые сети заранее создают товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на социально значимые товары. Дефицит муки и хлеба просто невозможен, — заявил президент РОСПиК Юрий Кацнельсон. — Рынок хлеба сегодня растёт, импортная составляющая — минимальна, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в стране достаточно».

Однако, как подчеркнул глава гильдии, линейный рост цен на хлебобулочные изделия в течение всего года вполне ожидаем. Факторами роста цен могут быть повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на ГСМ и транспортные услуги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки с продуктами питания, но дефицита товаров нет.