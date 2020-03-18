Москва, 18 марта 2020, 16:13 — REGNUM На сегодняшний день в РФ у поставщиков хлеба и муки нет планов поднимать цены на эту продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщили в пресс-службе российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). По её данным, дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов на фоне распространения коронавируса не предвидится.
Однако, как подчеркнул глава гильдии, линейный рост цен на хлебобулочные изделия в течение всего года вполне ожидаем. Факторами роста цен могут быть повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на ГСМ и транспортные услуги.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки с продуктами питания, но дефицита товаров нет.