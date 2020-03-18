Москва, , 16:01 — REGNUM Падение нефтяных котировок продолжается. 18 марта нефть марки Brent опустилась ниже отметки $28 за баррель. Таким образом, она находится в шаге от минимума 2016 года — $27,10 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако даже эти уровни еще не предел. Следующим шагом будет достижение отметки $25 за баррель. Предпосылок для этого более чем хватает.

Во-первых, низкий спрос на нефть и нефтепродукты в условиях коллапса мировой авиационной отрасли, карантина в крупных городах мира, а также остановки отдельных производств.

Во-вторых, торговая война между Саудовской Аравией и странами, входящими в ОПЕК с одной стороны и Россией — с другой стороны.

18 марта внимание трейдеров будут сконцентрировано на данных по изменению запасов нефти в США.

Аналитики прогнозируют увеличение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей. Если ожидания оправдаются, давление на нефть может усилиться», — считает эксперт.

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