Москва, , 15:57 — REGNUM В теории возможно всё — курс за доллар 100 и за 200 рублей. На курс доллара влияют сейчас несколько факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

«Во-первых, нефть. Недавно встреча ОПЕК+ страны не договорились о сокращении добычи, а Россия заявила, что готова наращивать добычу нефти на 4%. Позднее, Саудовская Аравия заявила о подобных намерениях. Когда баррель нефти стоил выше $50, зависимости с рублем не было.

Чем ниже в стоимости нефть, чем ближе была граница $50, тем корреляция между нефтью и рублем больше нарастала. Сейчас нефть провалилась ниже $30, и чем ниже нефть, тем выше курс доллара к рублю. А в условиях наращивания добычи нефти некоторыми странами пока нет предпосылок к росту цены на нефть.

Во-вторых, распространение коронавируса. Эпидемиологическая паника вывалилась и на финансовые рынки. Инвесторы рассуждают так: сейчас карантин снизит финансовые показатели компаний, пора бы продавать акции. Поэтому падает российский фондовый рынок, и это негатив для экономики, соответственно, падает рубль.

В-третьих, учитывая, что в панике растут защитные активы, а золото не растёт, стоить обратить внимание на лидера роста — доллар. Можно сказать, на рынке паника высшей пробы — ведь золото падает. Это безусловно, поддерживает котировки пары доллар/рубль.

В каком случае курс доллара все-таки будет штурмовать отметку 100? Падающая нефть сейчас помогает случиться этому, но только нефти недостаточно. Сейчас уже практически закрыты образовательные учреждения в России. Взрослое население пока работает. Вот если будет введено экстренное положение и временно прекратят работу предприятия более, чем на две недели, вот тогда мы и увидим доллар за 100. Инвесторы будут дальше играть на понижение фондового рынка, и это сильно сдавит рубль.

Есть ещё хуже сценарий: сообщение, что более 50% стран на карантине сидят дома. Это приведёт доллар к таким высотам как убежище, что тогда за доллар будут давать уже 150 рублей. Ведь не зря ФРС США снизила экстренно ставку до 0%. Они уже поняли, какой финансовый инструмент попадёт под удар роста. Но этот сценарий с 50% стран маловероятен и расценивается в 5%.

Пока имеет смысл покупать доллар на свободные средства (подчеркиваю — на свободные), ни одной предпосылки к падению доллара нет. Покупать рубль стоит тогда, когда как в 2014 году будет стоять очередь у обменных пунктов.

Или Россия и Саудовская Аравия снизят объём добычи нефти. Или, когда в СМИ будут писать — «мы все умрем». Тогда будут оставаться последние попытки продолжить тренд падения рубля. Все кризисы останавливались на подобных заявлениях», — пояснила эксперт.

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