Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Запасов продовольствия и предметов первой необходимости в Грузии достаточно, заявил на брифинге 18 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. По его словам, на встрече премьера с членами экономического блока правительства была заслушана соответствующая информация министерства сельского хозяйства о наличии в стране необходимых запасов.

«Запасов в стране достаточно, они регулярно пополняются, правда, в связи с погодой и ситуацией на дорогах могут быть отдельные перебои, но мы делаем всё, чтобы устранять их в кратчайшие сроки», — заявил Чиковани.

По его же информации, премьер поручил минсельхозу контроль над торговыми сетями с тем, чтобы не происходил бесконтрольный рост цен на семь основных видов продовольствия.

Экономическому блоку правительства также было поручено начать разработку посткризисного плана, к выполнению которого правительство, общество и бизнес приступят после выхода из нынешнего кризиса.

Напомним, что за минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 4 случая коронавируса и общее число зараженных возросло до 38 человек, один из которых уже признан выздоровевшим. В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей. В связи с распространением вируса Грузия прекратила авиасообщение с целым рядом стран и закрыла границы с соседями.