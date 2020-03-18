Москва, , 15:59 — REGNUM Договорённость о стабилизации цен на продуктовые товары достигнута с ретейлинговыми сетями. Об этом сообщил 18 марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

Он заявил, что Минсельхоз не позволяет производителям повышать цены, а с ретейлом договорился Минпромторг. Возможны только незначительные повышения цен на отдельные товары.

Он добавил, что президент Владимир Путин поручил антимонопольному ведомству и прокуратуре жёстко пресекать любые попытки наживаться на ситуации с коронавирусом. В министерстве промышленности и торговли прогнозируют, что в конце текущей или в начале следующей недели повышенный спрос на продовольствие прекратится.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта вице-премьер Виктория Абрамченко поручила сформировать в торговых сетях запасы продуктовых товаров повышенного спроса и обеспечить их бесперебойную поставку в магазины.

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